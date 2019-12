Ali Bongo fait une apparition lors du Marathon du Gabon

Publié par La Rédaction le 2 Déc 2019

Ali Bongo, chef de l’État du Gabon a assisté au Marathon qui s’est tenu à Libreville le 30 novembre. Le chef de l’Etat a notamment soutenu la première dame lors de la « Gabonaise », course emblématique du Marathon du Gabon du fait de son soutien à la lutte contre les cancers féminins.

C’est un spectateur prestigieux qui a soutenu les participants de la première journée du Marathon du Gabon. En effet, la 7ème édition de cette course a vu Ali Bongo et son épouse, ainsi que des membres du gouvernement se tenir à proximité de la course la « Gabonaise », une course de 5 kilomètres, lors de la première journée du Marathon du Gabon.

Le chef de l’État, affaibli par sa maladie et muni de sa canne, a salué, souriant, les nombreux sportifs qui se sont lancés dans cette course. Une fois le départ terminé, il a rejoint la loge présidentielle.

Féru de sport

Ali Bongo a reproduit le même schéma, cette fois -ci à l’arrivée des premiers concurrents, en encourageants les coureurs dans la dernière ligne droite. Après quoi il a de nouveau rejoint la loge présidentielle, sans faire aucune déclaration.

L’absence lors de l’édition 2018, du fait de son récent AVC, de ce féru de sport, avait été remarqué. Le chef de l’État avait cependant participé en septembre à l’autre grand marathon du pays, le « Run in Masuku » à Franceville dans le Haut-Ogooué.

Le marathon de Libreville regroupe un ensemble de cinq courses, qui se sont déroulées cette année entre le 30 novembre et le 1er décembre. La « Gabonaise » est une course dédidée à la lutte contre les cancers féminins. La femme du président, Sylvia Bongo Ondimba y participait.