Le Gabon soutient le projet de la FIFA dont l’ambition est de porter le football africain au plus haut niveau

Publié par La Rédaction le 11 Déc 2019

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré le 10 décembre le club le football et les autorités étatiques du Gabon pour discuter du développement du football dans le pays et échanger des idées pour l’évolution du sport en Afrique.

La visite qui a duré une journée comprenait une réunion avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui a montré un grand intérêt et un soutien pour les récentes propositions du président Infantino visant à amener le football africain au plus haut niveau, notamment à travers la professionnalisation d’un groupe d’élite d’arbitres, la mobilisation d’environ 1 milliard de dollars pour investir dans des stades aux normes de la FIFA dans chaque pays et développer de nouvelles et meilleures compétitions pour générer plus de revenus.

Le président de la FIFA a également profité de cette occasion pour échanger avec les dirigeants de la Fédération gabonaise de football (FGF) et en visiter le siège.

« Je suis reconnaissant de l’intervention du président Ali Bongo Ondimba, qui est un grand fan de football. Je tiens à le remercier pour son soutien à nos plans pour amener le football africain au sommet. Le Gabon a naturellement des joueurs talentueux et il est important de créer les conditions pour qu’ils puissent jouer au plus haut niveau dans leur pays et au sein de leur continent d’origine. Il y a une vraie passion pour le football ici », a déclaré le président de la FIFA à l’issue des différents engagements.