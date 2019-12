« L’avenir du Gabon » en jeu dans la lutte contre le braconnage

Publié par La Rédaction le 18 Déc 2019

L’Afrique centrale se bat pour la survie de l’éléphant de forêts d’Afrique, avec plus de 70% de la population anéantie au cours des 15 dernières années.

Le Gabon, qui abrite plus de la moitié des éléphants de forêt d’Afrique, a récemment connu une recrudescence du nombre de braconniers. Des pays comme le Cameroun et la République démocratique du Congo ont perdu la quasi-totalité de leurs populations d’éléphants, selon Lee White, ministre gabonais des forêts, de la mer, de l’environnement et du climat.

« Entre le Gabon et le nord du Congo, nous sommes les seuls endroits qui tiennent vraiment », a déclaré Lee White.

Les gardes du parc, appelés éco-gardes, font face à des ennemis féroces organisés qui appartienne à Boko Haram.

« Ce qui est en jeu, c’est l’avenir du Gabon » a déclaré Lee White. « Si nous ne battons pas les braconniers, le Gabon suivra le chemin de la RCA [République centrafricaine]. Nous perdrons notre pays. »

Les braconniers d’éléphants se sont répandus à travers les frontières du Gabon pour approvisionner le commerce illégal de l’ivoire, où les défenses d’éléphants peuvent se vendre entre des centaines et des milliers d’euros le kilo.

Fusillades et tentatives d’assassinats

Le Gabon a investi des millions d’euros pour lutter contre les braconniers et protéger sa faune unique. Son budget pour les parcs nationaux est passé de 450 000 € en 2007 à 22,5 millions en 2019. Le nombre de gardes forestiers est passé d’environ 100 à 850.

Malgré l’augmentation des investissements, le pays perd chaque mois environ deux tonnes d’ivoire, soit environ 150 éléphants, au profit des braconniers.

« Je suis fier que nous ayons fait les progrès que nous avons accomplis, mais c’est toujours catastrophique. Donc, nous devons encore faire plus », a précisé Lee White.

Plus le Gabon a résisté aux braconniers, plus la lutte est devenue dangereuse pour les éco-gardes. Les officiels disent que les échanges de coups de feu sont devenus un événement “banal” pour les rangers.

Le parc national de Minkebe, situé à la frontière nord-ouest avec le Cameroun et le Congo, est considéré comme le plus dangereux. Narcisse Baba Obame, chef de patrouille des éco-gardes du parc, a survécu à cinq fusillades depuis qu’il est devenu gardien du parc.

Hubert Ella Ekogha, directeur technique des parcs nationaux du Gabon, a récemment survécu à une tentative d’assassinat lors d’une patrouille. Des braconniers ont immédiatement ouvert le feu sur lui lorsqu’il est entré dans le camp. Son équipe a tué deux braconniers congolais lors de la fusillade.

« Vous savez, c’est une guerre », a-t-il déclaré. « Je parle de bandes de 20 à 50 personnes dans la forêt avec des fusils AK-47, .45, .375. Donc, c’est compliqué. »

L’armée américaine se joint au combat

Le gouvernement américain est le plus grand donateur international des parcs nationaux, fournissant 6,3 millions d’euros par an pour protéger la faune sauvage du Gabon. L’armée américaine a dernièrement rejoint le combat.

Depuis l’année dernière, une petite équipe de l’armée américaine de Fort Bragg, en Caroline du Nord, a formé des éco-gardes gabonais sur la façon d’améliorer les techniques utilisées pour capturer les braconniers et conserver les preuves. L’équipe a également enseigné les compétences en matière de planification, de navigation terrestre et de protection des droits de l’homme.

Des responsables militaires américains affirment que des opérations de formation au contre-braconnage ont commencé en Tanzanie en 2009. D’autres efforts de contre-braconnage militaires américains ont eu lieu en Zambie, au Malawi, au Tchad, au Botswana et en Ouganda.