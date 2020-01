Paris – Libreville : des relations apaisées

Publié par La Rédaction le 16 Jan 2020

Trois ans après la rééelection contestée d’Ali Bongo à la présidence du Gabon, les autorités françaises n’avaient plus dépêché de membre du gouvernement sur le sol du pays Africain. C’est dorénavant chose faite avec la venue de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères français.

Même s’il a été davantage question d’économie lors des entretiens organisés avec les autorités gabonaises, le secrétaire d’État n’a pas manqué de rencontrer le président Ali Bongo afin de lui faire part de l’invitation personnelle d’Emmanuel Macron au sommet France-Afrique qui se tiendra en juin à Bordeaux.

Lors de sa visite qui s’est tenue le 8 et 9 janvier, le visite a fait le point sur les relations économiques et financières entre les deux pays, d’autant que la montée en puissance du groupe singapourien Olam a de quoi inquiéter la France, fidèle partenaire du Gabon.

Nouvelle ambassade française

Le séjour de Jean-Baptiste Lemoyne prévoyait par ailleurs une rencontre avec les membres de l’opposition. Suite à ses échanges avec Davin Akouré, président de l’Alliance pour le nouveau Gabon, unique groupe de l’opposition, ce dernier a insisté sur « le poids que pèse la France sur les pouvoirs en Afrique », tout en ajoutant que même si la France ne doit pas « régler nos problèmes », « elle peut aider à la décrispation du pays ».

Du côté du gouvernement, on relativise. Alain Claude Bilie By Nze, le ministre des Affaires étrangères en place indique que même s’« il est vrai que la France a une place particulière au Gabon », le pays n’était pas « en quête de l’arrivée d’un ministre français au Gabon ». Il rappelle néanmoins le partenariat entre les deux pays et souligne leur relation ancienne.

Lors de sa visite, le ministre français a été chargé de déposer la première pierre de la nouvelle ambassade de France.

Dans les prochains mois, très probablement en avril, Bruno Lemaire, ministre de l’Économie et des finances français devrait emboiter le pas à Monsieur Lemoyne et se rendre à Libreville.