Le gouvernement lance un projet d’approvisionnement en eau pour 400 000 ménages

Publié par La Rédaction le 22 Jan 2020

Le programme intégré d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (PIAEPAL), récemment lancé au Gabon, coûtera au total 117,5 millions d’euros. Il fournira de l’eau potable à près de 400 000 ménages gabonais. La Banque africaine de développement (BAD) a apporté un soutien financier au projet à hauteur de 75 millions d’euros.

Le Gabon a lancé fin novembre 2019 le programme intégré d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (PIAEPAL), en présence du Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale.

Ce programme devrait « contribuer à assurer une meilleure qualité de l’eau potable grâce à une plus grande efficacité du réseau de distribution et au renforcement des capacités des différents acteurs du secteur de l’eau », a déclaré le ministre gabonais en charge de l’Energie et des Ressources en eau, Emmanuel Norbert Tony Hondo Mba. Les travaux débuteront en mars 2020 et s’achèveront en juin 2023.

La mise en œuvre de PIAEPAL comprend le renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l’approvisionnement en eau potable, le renforcement et l’extension de 280 kilomètres du réseau d’eau potable dans les communes de Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum, l’augmentation de la quantité d’eau à distribuer à la population et enfin la réduction des fuites et l’harmonisation des installations en général.

Un financement multiple

Comme le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques l’a déclaré, « cela impliquera, entre autres, le renouvellement de 149 kilomètres de réseaux de distribution d’eau potable, le renforcement et l’extension du réseau de distribution d’eau potable sur 131 kilomètres, la réparation des fuites d’eau potable dans certains les bâtiments administratifs ainsi que dans les camps des forces de défense et de sécurité en posant 20 kilomètres de canalisations, en construisant trois nouveaux châteaux d’eau et en supprimant les raccordements anarchiques. »

Le coût total de ce projet s’élève à 77 milliards de FCFA (117,5 millions d’euros). La Banque africaine de développement (BAD) a contribué à hauteur de 49,5 milliards de francs CFA (75 millions). Le reste est fourni grâce à un prêt du Africa Growing Together Fund (AGTF).

PIAEPAL est lancé dans le cadre de la politique du gouvernement visant à améliorer l’accès aux services d’eau et d’assainissement dans tout le pays d’ici 2025.