Réforme du Code du travail : les syndicats signataires du préavis de grève reçus le 27 janvier par le Premier ministre

Publié par La Rédaction le 27 Jan 2020

Afin d’apaiser le dialogue social émanant du projet de réforme du code du travail, les organisations syndicales signataires du préavis de grève lancé le 17 janvier seront reçues le 27 janvier par le Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé.

Suite aux premières négociations entamées mercredi dernier par le gouvernement, et ayant pour but le retrait du préavis de grève, un protocole d’accord a abouti entre les confédérations syndicales (CGSL et Cosyga) et le gouvernement. Pour le gouvernement, cela démontrait son intention d’amorcer le dialogue sur la réforme du Code du travail.

Pourtant, l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) et le Syndicat national des travailleurs du secteur de l’eau et de l’électricité (SYNTEE+), deux des onze signataires, ont refusé de signer cet accord. Les organisations préférant maintenant le préavis de grève.

Jeudi, le mouvement a été poursuivi, notamment dans le secteur pétrolier et dans certaines entreprises (Comilog, Assala, Seeg, Setrag…). Minoritaires, ces actions n’ont pas entrainé de blocages particuliers. Vendredi, le nombre de gréviste diminuait de nouveau.

Ce lundi 27 janvier cependant, quelques syndicats contestataires ont maintenu la pression de grève afin probablement de déstabilier le gouvernement.

Parmi le mouvement on retrouve la Comilog, premier producteur de manganèse du pays. De son côté, le service minimum instauré au sein de la SEEG a été assoupli avant possiblement d’être levé en fonction du résultat des discussions de ce jour.