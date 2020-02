JCDecaux remporte le contrat publicitaire de l’aéroport de Libreville

Publié par La Rédaction le 3 Fév 2020

JCDecaux Gabon, filiale commune de JCDecaux et du Groupe Bolloré, gèrera la publicité à l’intérieur et l’extérieur du plus grand aéroport du Gabon.

JCDecaux a obtenu un contrat de 10 ans pour la publicité à l’aéroport international de Libreville.

Le contrat a été attribué à JCDecaux Gabon, filiale de JCDecaux Gabon, par l’opérateur Aéroport de Libreville (ADL).

Selon les termes, JCDecaux assurera la publicité intérieure et extérieure du site, qui est l’aéroport le plus achalandé du Gabon, desservant près d’un million de passagers chaque année avec des liaisons vers 24 destinations dans 16 pays.

JCDecaux proposera également une infrastructure numérique et des services aux passagers comprenant des points de recharge, des informations de vol et des ordinateurs portables.

Le président-directeur général d’ADL, Indranil Gupta, a déclaré : « Nous [avons] lancé un vaste programme pour améliorer l’expérience des passagers, améliorer la qualité du service et accroître la fiabilité, la sûreté et la sécurité des opérations aéroportuaires. »

« Suite à un processus de concertation avec différents opérateurs, nous avons sélectionné JCDecaux pour nous accompagner dans les 10 prochaines années afin de concrétiser ces objectifs. Nous avons choisi JCDecaux, numéro un mondial de la publicité aéroportuaire, pour relever les standards de Libreville grâce à son offre high-tech. »

Hub majeur

JCDecaux est présent dans plus de 170 aéroports, dont 10 des 15 principaux hubs mondiaux.

Jean-Charles Decaux, co-directeur général de JCDecaux, a indiqué que l’entreprise était « extrêmement fiers d’avoir été sélectionnée comme opérateur publicitaire exclusif à l’aéroport international de Libreville. Témoignant une fois de plus de l’expertise de nos équipes, cette victoire marque une étape importante dans notre stratégie de croissance au Gabon.

« Le contrat renforcera notre présence aéroportuaire en Afrique et notre position au Gabon. Nous sommes impatients de lancer une offre innovante, premium et hautement numérique dans le plus grand aéroport du pays, qui devrait devenir un hub majeur dans quelques années. »