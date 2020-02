Télécommunications : roaming entre le Congo et le Gabon

Publié par La Rédaction le 5 Fév 2020

L’année 2020 voit l’apparition du free roaming entre deux pays africains, le Gabon et le Congo. Pour l’instant, seules les communications téléphoniques sont concernées, mais le service devrait être étendu à la data prochainement.

Suite à l’information rendant officielle le roaming entre le Gabon et le Congo, il a été précisé que la réception d’appels sera gratuite, alors que l’émission sera facturée au tarif localement appliqué dans le pays contacté

La suppression des frais d’itinérance mobile entre le Gabon et le Congo est rendue effective au 1er janvier 2020.

Ce projet intervient deux mois après la signature du protocole d’accord par Lin Mombo, président du Conseil de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) du Gabon et Yves Castanou, directeur général de l’Agence de régulation des Postes et des communications électroniques du Congo (ARPCE).

Le projet repose sur la volonté commune des deux pays à l’instauration d’un marché commun dans le domaine des télécommunications et des TIC.

Poursuite des efforts vers la data

Depuis le 1er janvier, les abonnés aux divers réseaux de téléphonie mobile du Gabon et du Congo peuvent recevoir des appels gratuitement, « dans la limite des 300 premières minutes par abonnés et dans la limite d’un mois ».

L’émission d’appels sera facturée au tarif local dans le réseau du pays visité, « avec l’obligation de fiabiliser l’identification des abonnés aux services de téléphonie mobile afin de renforcer la lutte contre la fraude », indique le protocole d’accord signé le 15 octobre 2019.

Conformément au calendrier de l’initiative Smart Africa qui date de 2013 et qui vise à atteindre un roaming exclusivement africain, le Gabon et le Congo entendent étendre le champ de leur coopération pour les services de données.

Les deux pays sont d’ailleurs encouragés par les autorités nationales de régulation à poursuivre leurs efforts dans cette direction en incluant le free roaming data.