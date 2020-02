L’Afrique « fragile » se prépare à un risque élevé de propagation des coronavirus

Publié par La Rédaction le 6 Fév 2020

Un service d’isolement est prêt dans un hôpital de Khartoum, au Soudan. Les laboratoires du Sénégal et de Madagascar disposent de l’équipement d’essai dont ils ont besoin. Les passagers arrivant dans les aéroports de Gambie, du Cameroun et de Guinée font l’objet d’un dépistage de la fièvre et d’autres symptômes viraux.

Les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies annoncent avoir activé leur centre d’opérations d’urgence face au haut risque de propagation de l’épidémie de coronavirus qui a commencé en Chine annoncé par les responsables de la santé mondiale, à ses frontières.

Sur un continent pauvre où les capacités de soins de santé sont limitées, la détection précoce de toute épidémie sera cruciale.

Limiter la transmission

La crainte est grande qu’une épidémie croissante d’infections au coronavirus soit difficile à contenir dans les pays où les systèmes de santé sont déjà surchargés de cas d’Ebola, de rougeole, de paludisme et d’autres maladies infectieuses mortelles.

« Le point clé est de limiter la transmission depuis les pays touchés et le deuxième point est de s’assurer que nous avons la capacité d’isoler et également de fournir un traitement approprié aux personnes qui peuvent être infectées », a déclaré Michel Yao, responsable du programme des opérations d’urgence au sein du bureau de l’OMS pour l’Afrique à Brazzaville, Congo.

La République démocratique du Congo interdit à ses citoyens de se rendre en Chine. Le Burkina Faso a demandé aux citoyens chinois de retarder leur voyage au Burkina Faso et les avertit qu’ils seront mis en quarantaine s’ils le font. Le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda ont tous suspendu leurs vols vers la Chine.

« Ce que nous indiquons à tous les pays, c’est qu’ils devraient au moins bénéficier de moyens de détections précoces », a déclaré Michel Yao.

« Nous savons à quel point le système de santé est fragile sur le continent africain et ces systèmes sont déjà submergés par de nombreuses épidémies en cours, donc pour nous, il est essentiel de détecter les malades le plus tôt possible pour empêcher la propagation. »

Équipement des laboratoires

John Nkengasong, directeur du CDC pour l’Afrique, a déclaré cette semaine à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, que l’activation du centre des opérations d’urgence créerait un système de gestion unique pour gérer l’épidémie à travers le continent.

Le CDC Afrique organisera également au Sénégal un atelier de formation à destination de 15 pays africains sur le diagnostic en laboratoire, a-t-il déclaré.

Le continent a plus que doublé le nombre de laboratoires désormais équipés pour diagnostiquer l’infection virale, ajoutant cette semaine des installations au Ghana, à Madagascar et au Nigéria ainsi qu’en Afrique du Sud et en Sierra Leone.

« D’ici la fin de la semaine, nous nous attendons à ce que 24 pays supplémentaires (en Afrique) reçoivent les appareils nécessaires pour effectuer les tests », a déclaré une porte-parole de la Région Afrique de l’OMS.