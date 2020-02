Les barrages hydroélectriques une menace pour les poissons du Gabon

Publié par La Rédaction le 10 Fév 2020

Selon une étude, les 38 barrages hydroélectriques envisagés au Gabon constituent une menace importante pour les espèces de la faune halieutique marine, avec effets négatifs sur le plan culturel et économique.

L’étude, publiée le 5 février dans Ecosphere, est la première du genre à prédire la répartition des poissons dans les eaux douces d’Afrique centrale en liant les documents du musée aux données écologiques. Cette synthèse a permis aux auteurs de l’étude de déduire comment les 38 barrages prévus au Gabon pourraient affecter ses nombreuses espèces de poissons.

De nombreuses espèces de poissons se déplacent de l’océan vers les rivières, certaines étant connues pour nager jusqu’à 400 kilomètres en amont dans des eaux douces pures.

Accès à un habitat d’eau douce bloqué

L’auteur principal, Joseph Cutler, qui a récemment obtenu son doctorat en écologie et biologie évolutive à l’UC Santa Cruz, a travaillé avec des chercheurs de l’Université de l’Oregon sur l’étude, effectuant des recherches approfondies sur le terrain au Gabon.

Le Gabon possède certains des systèmes fluviaux sans entraves les plus vierges du monde et une grande biodiversité d’eau douce. Les barrages proposés bloqueront l’accès à une grande partie de l’habitat d’eau douce qui convient également aux espèces marines et affecteront au moins 350 espèces de poissons, a déclaré le co-auteur Brian Sidlauskas de l’Université de l’Oregon.

« Notre modélisation a révélé que, particulièrement dans le deuxième plus grand fleuve du Gabon, le Nyanga, le développement du barrage pourrait couper les poissons marins de 60% des habitats d’eau douce les plus appropriés, ce qui représente 392 kilomètres de rivière », a alerté Brian Sidlauskas.

Des recherches antérieures montrent que les écosystèmes d’eau douce sont parmi les plus en péril au monde. Environ 20% des poissons d’eau douce évalués sont menacés d’extinction et les barrages provoquent des changements majeurs dans la distribution et l’abondance des espèces, y compris des extinctions.

Les études n’ont pas pris en compte la présence des poissons

Il y a trois fleuves à écoulement libre d’au moins 500 kilomètres de long au Gabon : l’Ivindo, le Nyanga, qui est actuellement intact, et l’Ogooué. Bien que les 38 barrages proposés au Gabon, dont 28 dans le bassin versant de l’Ogooué, puissent augmenter la production d’énergie, ils fragmenteraient et modifieraient les systèmes fluviaux relativement intacts, selon les coauteurs de l’étude.

Les espèces de poissons potentiellement touchées sont le thon à tête noire, les vivaneaux, les croasseurs, l’alose bonga, les mulets, le tarpon de l’Atlantique et les semelles de langue. Bien que ces poissons soient connus pour pénétrer régulièrement dans les rivières à l’âge adulte ou juvénile, la plupart des 38 sites de barrage potentiels n’ont jamais été étudiés scientifiquement en tenant compte de leur présence, et aucune étude formelle précédente du mouvement des poissons dans les écosystèmes d’eau douce du Gabon n’avait été réalisée.