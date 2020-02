Construction de huit centrales solaires hybrides pour des communautés isolées

Publié par La Rédaction le 12 Fév 2020

Ausar Energy, filiale d’ENGIE, a signé un bail-achat de 15 ans pour la construction et l’exploitation de centrales solaires hybrides, qui permettront à terme d’alimenter près de 1600 foyers et d’économiser 2600 tonnes de CO2 par an.

ENGIE Africa et sa filiale AUSAR Energy lancent la construction de 8 centrales solaires hybrides sur des sites isolés du Nord-Ouest, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignation du Gabon. C’est un projet pilote majeur qui donnera accès à l’énergie aux villages isolés et protègera l’environnement.

Les 8 centrales solaires permettront d’économiser un million de litres de fioul par an, soit 2600 tonnes de CO2, et de réduire les coûts de production de 30%. Installés à proximité de villages isolés, ils approvisionneront près de 1600 foyers.

Leur technologie constitue une innovation majeure pour le Gabon qui, pour la première fois, développera des compétences dans le solaire photovoltaïque. Ces centrales contribueront au plan climat du pays pour inverser le mix énergétique gabonais, constitué jusqu’à présent principalement de combustibles fossiles.

Technologie innovante

Le projet de centrale solaire hybride de Ndjolé (1 440 panneaux) est la première application de la technologie d’économie de carburant au Gabon.

Les panneaux photovoltaïques de l’usine sont connectés à trois onduleurs de 100 kW.

La durée de vie des principaux équipements photovoltaïques (panneaux et structures d’installation notamment) est de 25 ans. L’énergie solaire est constante sur la durée de vie des centrales au cours de cette période, soit 2,8 MWc.

Après cette période, la production d’énergie solaire diminuera linéairement en raison du vieillissement naturel des panneaux photovoltaïques. À titre de comparaison, un groupe électrogène doit être remplacé complètement tous les trois ou quatre ans.

Dans le cadre de ce projet de 8 centrales solaires, 26 emplois directs à plein temps ont été créés au Gabon pour des durées variant entre 6 et 24 mois. Une fois la centrale de Ndjolé installée, l’activité du personnel sera réduite et concernera la maintenance du système et du terrain ainsi que le nettoyage des panneaux solaires tous les six mois, nécessitant deux personnes pendant une semaine.