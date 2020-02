La Banque africaine de développement dénonce les propos du président de la Banque Mondiale

Publié par La Rédaction le 14 Fév 2020

La Banque africaine de développement a dénoncé les commentaires du président de la Banque mondiale, David Malpass, selon lesquels la BAD et des banques de développement régionales similaires contribuaient aux problèmes d’endettement des marchés, affirmant que ses critiques étaient « trompeuses et inexactes ».

Lundi 10 février, lors d’un forum sur la dette de la Banque mondiale et du FMI, David Malpass a déclaré que la Banque africaine de développement « injectait de grosses sommes d’argent au Nigeria, en Afrique du Sud et dans d’autres pays sans programme solide pour les soutenir et les faire avancer ». Il a déclaré que la BAD, la Banque asiatique de développement et les agences officielles de crédit à l’exportation avaient tendance à prêter trop rapidement, aggravant les problèmes d’endettement déjà difficiles des pays émergents.

La banque africaine de développement a déclaré que la déclaration de son président était « inexacte et non fondée sur des faits. Elle porte atteinte à l’intégrité de la Banque africaine de développement, sape nos systèmes de gouvernance et insinue à tort que nous fonctionnons selon des normes différentes de la Banque mondiale. »

La BAD s’appuie sur les analyses du FMI et de la Banque mondiale

La BAD, dont le siège se situe à Abidjan, en Côte d’Ivoire, a déclaré qu’elle offrait à ses pays membres un programme de gouvernance solide axé sur la gestion durable des finances et de la dette, la gestion transparente des ressources naturelles et la mobilisation des ressources intérieures.

La banque a déclaré qu’elle avait dirigé l’émission de financements en monnaie locale dans plusieurs pays pour atténuer les risques de change, tout en aidant les pays à améliorer la collecte des impôts et à orienter les actifs de retraite vers le développement des infrastructures.

« La Banque africaine de développement coordonne les activités de prêt, en particulier ses prêts à l’appui des politiques du secteur public, en étroite collaboration avec les institutions financières internationales sœurs (notamment la Banque mondiale et le FMI) », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle s’appuie sur les analyses de viabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale pour élaborer son aide financière aux pays à faible revenu.