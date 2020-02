Le Gabon prolonge la date de clôture de la procédure d’octroi de licences offshore

Publié par La Rédaction le 20 Fév 2020

Le Gabon a annoncé une nouvelle date de clôture pour son douzième cycle d’octroi de licences en eaux profondes et peu profondes, passant du 10 janvier 2020 au 30 avril 2020. Le cycle était initialement fixé avec une date limite fixée à avril 2019.

Trente-cinq blocs seront proposés ; 12 blocs d’eau peu profonde et 23 blocs d’eau profonde.

La société de géophysique TGS a été désignée comme partenaire technique officiel à l’appui de la Direction générale des hydrocarbures du Gabon et a gagné 17 000 km2 de services à large bande 3D dans des domaines clés, en plus d’offrir une couverture sismique nationale 2D stratégiquement placée.

« Je prends note que les entreprises intéressées par l’appel d’offres ont demandé le report de la date limite de remise des offres initialement prévue pour le 10 janvier 2020, notamment pour plus de temps pour la décision sur les blocs d’intérêts, l’analyse des contrats types et le respect avec les exigences de l’évaluation », a déclaré le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines Vincent de Paul Massassa.

Toute la production offshore actuelle du Gabon provient de champs relativement proches du littoral