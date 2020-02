Le Gabon sollicite 1 milliard de dollars sur le marché des capitaux

Publié par La Rédaction le 20 Fév 2020

Le Gabon vient de solliciter 1 milliard d’Eurobonds sur le marché des capitaux et pourrait émettre une seconde euro-obligation d’ici la fin de l’année, espérant ainsi réduire le coût de sa dette.

Le deuxième plus petit producteur de pétrole de l’OPEP a émis le premier Eurobonds africain de 2020 le mois dernier. Le gouvernement surveillera les performances du marché d’ici six mois, puis évaluera ses besoins, a déclaré le ministre des Finances Jean-Marie Ogandaga.

Le Gabon s’est rendu sur le marché pour solliciter 1 milliard de dollars et a reçu 3,5 milliards de dollars d’offres, ce qui « témoigne de la confiance du marché », a déclaré le ministre.

La dette a été émise à un rendement de 6,625%, ce qui était à la limite inférieure de la fourchette d’orientation des prix.

La nation d’Afrique Centrale dépend largement de la demande mondiale de manganèse et de pétrole et elle s’est diversifiée dans l’exploitation forestière et l’agriculture pour être moins exposée à l’impact des fluctuations des prix du brut.

Croissance économique favorable

Alors que la demande mondiale de pétrole brut devrait baisser pour la première fois en plus d’une décennie ce trimestre au moment même où le coronavirus frappe l’économie chinoise, le ministre affirme qu’il ne s’agit que d’un « facteur conjoncturel plutôt que structurel ».

La Banque africaine de développement a approuvé un prêt sur cinq ans de 109 millions de dollars au début du mois pour le développement d’un projet agricole.

Le prédécesseur d’Ogandaga, Roger Owono Mba, a déclaré en octobre que le bilan positif du programme triennal émis par le Fonds monétaire international et qui se terminait en juin aiderait le pays à accéder à de nouvelles sources de financement.

Ogandaga a indiqué que la croissance économique pourrait atteindre 5 % si les conditions du marché mondial restent favorables. Cela se compare aux prévisions du FMI de 3,4 % pour cette année.

Les membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale ont déclaré l’année dernière qu’ils souhaitaient adopter une nouvelle monnaie, faisant écho aux plans des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest de réformer une unité de paiement qui remonte à leur passé colonial. Les deux groupes semblent susceptibles de maintenir l’ancrage des devises à l’euro.