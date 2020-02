Les conditions météorologiques défavorables touchent plus que prévu la production de cacao du Ghana

Publié par La Rédaction le 20 Fév 2020

Les conditions météorologiques défavorables en Afrique de l’Ouest pourraient faire en sorte que la production de cacao au Ghana, le deuxième producteur mondial, soit en deçà des prévisions pour une deuxième année consécutive, ont déclaré les producteurs et exportateurs locaux.

Les vents trop secs et chauds, qui ont également endommagé la récolte en Côte d’Ivoire voisine, premier producteur mondial de cacao, touchent la production du Ghana de nouveau cette année.

Quatre producteurs et exportateurs locaux, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré voir la récolte ghanéenne 2019/20 évaluée à 790 000-820 000 tonnes, un déficit qui, si elle était confirmée, pourrait faire monter les prix mondiaux. La production est bien en deçà de l’estimation de 875 000 tonnes émises dans un sondage réalisé par Reuters à la fin janvier.

Des chiffres à confirmer

Une source du régulateur ghanéen du cacao, Cocobod, a déclaré que la météo était une préoccupation majeure, mais a refusé de discuter des chiffres.

« Il ne pleut pas depuis plus de quatre mois et la chaleur est si forte qu’il y a très peu de fleurs, de cherelles (jeunes cabosses de cacao) et de cabosses dans les champs », a expliqué un exportateur basé à Accra.

En 2018/19, la production de cacao ghanéenne a totalisé 815 000 tonnes, selon l’Organisation internationale du cacao (OIC), bien en deçà des prévisions initiales de 900 000 tonnes émises en février 2019 par l’organisme international.

L’OIC devrait publier ses premières projections pour les cultures 2019/20 plus tard ce mois-ci.

Certains analystes s’interrogent sur la mesure dans laquelle la récolte ghanéenne de cette saison s’éloignera des prévisions.

Les arrivages de cacao dans les ports ghanéens se sont élevés à 596 000 tonnes du 1er octobre – début de campagne – au 16 janvier, contre 591 000 tonnes à la même période de la saison précédente, selon les chiffres officiels.

Mais les exportateurs locaux sont inquiets.

Le directeur d’une société européenne basée à Accra a déclaré que la production décevra car la récente sécheresse a réduit la récolte. « Nous avons (été) contraints de baisser nos prévisions », a-t-il déclaré.

Prime de revenu vital

Le Ghana et la Côte d’Ivoire produisent plus de 60% du cacao mondial.

La production des deux pays a été affectée par les conditions météorologiques, mais la situation en Côte d’Ivoire est plus grave car les agriculteurs et les intermédiaires y ont accumulé en prévision d’une hausse des prix la saison prochaine, a déclaré un commerçant basé en Europe.

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont introduit une prime de revenu vital de 400 $ la tonne pour leurs ventes de cacao 2020/21 dans le but de garantir des prix plus élevés aux agriculteurs et de lutter contre la pauvreté généralisée.