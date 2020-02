L’opérateur kenyan Safaricom envisage Huawei comme fournisseur pour le réseau 5G

Publié par La Rédaction le 20 Fév 2020

Le plus grand opérateur de télécommunications du Kenya, Safaricom envisagera d’attribuer un contrat au constructeur chinois Huawei pour le déploiement de son réseau de cinquième génération (5G) cette année, a déclaré son directeur général par intérim.

Le gouvernement américain a exhorté ses alliés européens et les autres pays à ne pas utiliser Huawei, l’un des fournisseurs de réseau de Safaricom avec Nokia, invoquant des problèmes de sécurité.

Accord de libre-échange fragilisé

« Nous utiliserons Huawei en 5G … Que ferons-nous des déclarations américaines sur la non-utilisation de Huawei ? Nous n’avons pas ce type de situations en Afrique », a déclaré le PDG par intérim, Michael Joseph.

L’implication de Huawei dans le réseau 5G de Safaricom pourrait entraver les pourparlers sur l’accord de libre-échange entre les États-Unis et le Kenya, qui ont été annoncés ce mois-ci précisent les analystes.

Michael Joseph a déclaré que Safaricom suivrait les directives de ses deux principaux actionnaires, Vodacom en Afrique du Sud et Vodafone en Grande-Bretagne.

Safaricom bientôt en Ethiopie

« Il y a une demande de plus en plus de bande passante, de plus en plus de vitesse », a-t-il déclaré, ajoutant que le réseau de services 5G serait d’abord proposé aux clients des grandes villes où la demande était la plus élevée.

Par ailleurs, Safaricom a annoncé son intention de se développer en Éthiopie, qui a promis d’ouvrir le secteur des télécommunications géré par l’État. Deux licences d’exploitation devraient être proposées.

Michael Joseph a indiqué que Safaricom mettait en place un consortium pour son offre. Le groupe comprendrait Vodacom, Vodafone, des investisseurs en capitaux financiers et d’autres opérateurs anonymes, a-t-il ajouté.