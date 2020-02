Un jeu vidéo met en avant le statut de réfugié

Le but du jeu vidéo de Lual Mayen est de survivre à l’horrible épreuve d’être réfugié, une expérience que sa famille connaît bien, mais l’ambition du développeur de 25 ans est de changer le monde.

Lual Mayen, qui est né alors que sa famille parcourait 400 km pour échapper à la deuxième guerre civile au Soudan du Sud, espère que son jeu, Salaam, permettra aux joueurs de mieux comprendre ce que signifie être sans-abri, affamé et en fuite.

« Beaucoup de gens ne comprennent pas le parcours d’un réfugié », a expliqué Lual Mayen, 25 ans, qui a passé ses 22 premières années dans un camp de réfugiés dans le nord de l’Ouganda avant de s’installer aux États-Unis.

« Ce fut un voyage de vie et de mort », a-t-il dit, se souvenant des histoires de famille sur les attentats à la bombe, les animaux sauvages et la façon dont les bébés étaient abandonnés par des parents qui ne pouvaient plus s’occuper d’eux.

Aujourd’hui à la tête de sa propre société de jeux vidéo à Washington, le jeune homme estime que la « gamification », où les participants prennent des décisions contrairement à l’expérience passive de regarder un film, mettra des gens ordinaires dans la peau d’un réfugié.

Salaam, une salutation arabe signifiant paix, permet aux utilisateurs qui n’ont jamais eu à fuir un pays déchiré par la guerre de suivre une aventure virtuelle vers un « environnement pacifique » – s’ils peuvent esquiver des troupes hostiles et trouver suffisamment de nourriture et d’eau.

Du virtuel au réel

Bien que le jeu soit gratuit, lorsque les participants doivent acheter de la nourriture, de l’eau ou des médicaments pour leurs personnages virtuels, ils peuvent effectuer des achats intégrés qui iront à des réfugiés réels.

« Salaam va être le tout premier jeu à faire le pont entre le monde virtuel et la réalité sur le terrain », indique Lual Mayen. « Quand quelqu’un achète de la nourriture dans le jeu, vous en achetez en fait pour quelqu’un dans un camp de réfugiés. »

Mais il espère que Salaam éclairera les adolescents d’aujourd’hui lorsqu’ils deviendront la génération de décideurs de demain.

« Lorsqu’ils élaborent une politique, ils comprennent déjà à quoi les réfugiés sont confrontés, rien qu’en jouant à mon jeu », a-t-il déclaré. « C’est en fait ainsi que nous changerons le monde et comment nous pourrons utiliser l’industrie pour quelque chose de bon. »