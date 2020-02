Diverses parties prenantes gabonaises mobilisées pour l’Accord de libre-échange de l’Afrique

Publié par La Rédaction le 25 Fév 2020

Des hauts fonctionnaires en charge de la production industrielle, des services et des questions commerciales, ainsi que des représentants du secteur privé, de la société civile, du monde universitaire et des médias du Gabon ont été convoqués à un forum national de sensibilisation sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui se tient du 26 au 27 février 2020 à Libreville.

Financé par l’Union européenne, le forum sera facilité par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) par l’intermédiaire de son Centre africain de politique commerciale et de son Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale, en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme, du Commerce, des Petits et moyennes entreprises et industrie de la République gabonaise.

Le forum national vise à sensibiliser les parties prenantes à la mise en œuvre de l’accord ZLECA, signé le 21 mars 2018 et ratifié le 02 juillet 2019 par le Gabon. Ils recevront des informations contextuelles sur l’accord, les effets attendus de sa mise en œuvre et les orientations stratégiques envisagées par le gouvernement pour rendre opérationnel le marché continental.

En outre, le forum donnera aux participants l’occasion d’exprimer leurs attentes et leurs commentaires concernant l’approche à adopter pour la préparation d’une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECA pour le Gabon.

Une centaine de représentants de plusieurs secteurs qui participeront à cette réunion, en repartiront avec une compréhension commune de l’Accord portant création de la ZLECA et met en avant la stratégie que le Gabon élaborera pour tirer parti de ce nouveau marché continental.

Afrique sans frontières

L’Accord portant création de la ZLECA est opérationnel depuis le 30 mai 2019 et le commerce sous sa verrière commencerait le 1er juillet 2020 après le démantèlement des droits de douane.

Par le biais de la ZLECA, l’Afrique poursuit son programme d’intégration économique tel que prévu dans l’objectif de l’Agenda 2063 d’une Afrique sans frontières, en stimulant le commerce régional grâce à l’industrialisation, à une croissance économique saine et à un développement durable accru.

Les pays africains se sont engagés, par le biais de l’accord, à supprimer les droits de douane sur 90 % des biens qu’ils produisent. Dans ce contexte, le commerce intra-africain devrait augmenter de 52,3% d’ici 2020 et attirer au Gabon, un flux important d’investissements et d’opportunités, notamment dans les zones où le pays dispose d’avantages comparatifs.

Les gains potentiels de la ZLECA impliquent un nouveau modèle pour le commerce et le développement de l’Afrique. Il est évident que les gains ne seront pas automatiques. La ZLECA ne donnera les résultats escomptés que si le Gabon, comme les autres États membres, prend des mesures délibérées et déploie les efforts nécessaires à travers une stratégie de réforme nationale. Une telle stratégie doit être efficace et intégrée afin de maximiser les gains de la ZLECA, tout en minimisant les coûts d’ajustement pour le pays.