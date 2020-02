L’’ambassadeur saoudien au Gabon favorise la coopération entre son pays, le Gabon et le Congo

Publié par La Rédaction le 25 Fév 2020

En sa qualité d’ambassadeur, Abdulrahman bin Salem Al-Dahas a rencontré les ministres des affaires étrangères du Gabon et du Congo afin de consolider leurs relations et partager leurs compétences, dans un but de coopération internationale.

L’Ambassadeur d’Arabie saoudite au Gabon Abdulrahman bin Salem Al-Dahas a présenté ses lettres de créance en tant qu’Ambassadeur non-résident du Royaume d’Arabie saoudite auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération de la République du Congo et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso.

La réunion a examiné les moyens d’améliorer les relations bilatérales.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger a exprimé sa profonde gratitude et son appréciation pour le soutien du Royaume à son pays dans divers domaines.

Il a également rencontré le ministre des Affaires étrangères du Gabon, Noel Nelson.

Au cours de la réunion, ils ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les améliorer dans divers domaines entre les deux pays. Ils ont également discuté d’un certain nombre de questions d’intérêt commun.

Il a ensuite rendu visite à l’équipe médicale du Centre d’aide humanitaire et de secours King Salman (KSrelief) à l’hôpital Melen de Libreville.

L’équipe médicale de KSrelief au Gabon cherche à fournir aux patients des médicaments, une éducation à la santé, une coopération ainsi qu’un échange d’expertise et de connaissances médicales entre les équipes médicales saoudiennes et gabonaises.