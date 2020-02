Les femmes sont la clé pour résoudre la crise climatique, selon une militante écologiste ougandaise

Publié par La Rédaction le 27 Fév 2020

L’étudiante Hilda Flavia Nakabuye est à l’avant-garde en Ouganda du mouvement lancé par Greta Thunberg « Fridays for Future » – mais il a fallu des années pour que la jeune femme de 22 ans se rende compte que sa propre famille était victime du changement climatique.

Les tempêtes et la sécheresse ont forcé la famille de Flavia Nakabuye à vendre leur bétail et presque toutes leurs terres il y a une décennie, et elle a été forcée de quitter l’école pendant des mois en raison des frais de scolarité impayés.

« Nous ne savions pas tout cela était à cause du changement climatique », a déclaré Flavia Nakabuye.

Ce n’est que lorsque Nakabuye a rejoint l’Université internationale de Kampala il y a trois ans qu’elle a appris que le réchauffement climatique était à l’origine des conditions météorologiques extrêmes et destructrices – et est devenue partie intégrante d’un mouvement croissant de jeunes manifestants exigeant une action climatique.

« Cela m’a fait très mal », a-t-elle dit, « mais à un moment donné, cela m’a semblé un soulagement parce que vous ne pouvez pas résoudre un problème dont vous ne connaissez pas la cause. »

Sensibilisation faible de la population

Alors que les journées « Fridays for Future », lancées par la militante suédoise Greta Thunberg en 2018, connaissent un succès certain à travers le monde, Flavia Nakabuye a rassemblé de jeunes Ougandais pour protester, notamment en remettant une liste de doléances au Président du Parlement.

Malgré la vulnérabilité du pays de l’Afrique de l’Est au changement climatique, la sensibilisation à ce problème est faible, a déclaré Flavia Nakabuye, appelant à ce que les femmes et les filles aient une voix forte pour aider l’Ouganda à faire face aux impacts des conditions météorologiques plus extrêmes.

En tant que cofondatrice du mouvement ougandais Fridays for Future, elle est apparue aux côtés de Greta Thunberg lors de pourparlers avec les Nations Unies en Espagne et se rendra en Grande-Bretagne pour prendre la parole lors d’un rassemblement sur les droits des femmes à Londres dans le cadre de la Journée internationale de la femme.

Flavia Nakabuye espère utiliser son histoire pour souligner comment le changement climatique affecte l’Ouganda et les pays en développement – en particulier les femmes et les filles des zones rurales qui passent des heures à la recherche d’eau, à travailler aux champs et à cuisiner pour leurs familles.

Les femmes doivent avoir un rôle actif pour protéger leur avenir

En Ouganda, l’agriculture représente 70% des emplois, principalement dans les petites exploitations, selon la Banque mondiale.

« C’est une bonne chose que les femmes commencent à assumer des rôles et des responsabilités dans la lutte pour protéger leur avenir », a déclaré Flavia Nakabuye, qui envisage de suivre une maîtrise en développement durable afin d’aider sa communauté.

« Les femmes sont en première ligne de la crise climatique … Je ne pense pas qu’il soit possible d’obtenir l’égalité pour les femmes et les filles sans justice climatique. »