Coronavirus : le gouvernement prend de nouvelles dispositions pour protéger la population

Publié par La Rédaction le 9 Mar 2020

Le gouvernement a décidé le 7 mars de fermer sa frontière terrestre avec le Cameroun où deux cas ont été répertoriés et de suspendre les événements internationaux prévus dans le pays pour empêcher la propagation du virus.

Le gouvernement a pris une mesure ferme ce samedi et joue la carte de la prudence pour éviter une propagation du virus du Covid-19.

Libreville a décidé de restreindre en partie seulement les déplacements vers et depuis le Cameroun, afin de ne pas bloquer les ravitaillements en nourriture provenant du pays voisin. En effet, le Gabon importe une partie de ses fruits et légumes du Cameroun. Parmi ceux-ci on recense le manioc, la banane, les haricots et les taros. L’approvisionnement se faisant par voie terrestre, des contrôles sanitaires seront imposés afin de pouvoir passer la frontière.

Structures sanitaires en alerte

Le gouvernement a décidé d’aller plus loin pour se protéger du coronavirus. C’est ainsi que le 6 mars, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé a interdit toutes les missions officielles dans les pays où des cas ont été confirmés.

Le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Billie By Nze s’est adressé aux diplomates Gabonais en les invitant à ne plus revenir sur le sol gabonais jusqu’à nouvel ordre sans quoi ils seraient placés en quarantaine.

Enfin, cent lits sont désormais disponibles dans trois hôpitaux afin de prendre en charge d’éventuels cas. De son côté, le service de santé militaire s’est dit prêt à installer un hôpital de campagne en cas d’épidémie. Pour le moment, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, porte-parole du gouvernement, tient à rassurer la population en insistant sur le fait que « tout est mis en place pour faire face à une découverte de cas d’infection et que toutes les structures sanitaires du pays sont en alerte, il n’y a donc pas lieu de céder à la panique. »

Un numéro vert a été mis en place afin de signaler des cas ou pour prendre des conseils. Il s’agit du 1410.