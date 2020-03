La Gambie affrontera le Gabon à Franceville lors des éliminatoires de la CAN

Publié par La Rédaction le 9 Mar 2020

L’équipe nationale de Gambie, les Scorpions affronteront dans les prochaines semaines, les panthères du Gabon à Franceville le 26 mars lors du match retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021.

Selon l’entraineur gambien Saintfiet, les Scorpions s’envoleront pour le Gabon le 23 mars pour la première séance d’entraînement qui se tiendra un jour après leur arrivée à Franceville.

« L’équipe arrivera tard lundi mais s’entraînera mardi 24 et mercredi 25 », a noté Saintfiet.

Le match devrait avoir lieu au Stade De La Rénovation à Franceville le jeudi 26 mars.

Franceville est l’une des quatre plus grandes villes du Gabon, avec une population d’environ 110 568 habitants. Elle se situe sur la rivière Mpassa et au terminus de la ligne de chemin de fer Trans-Gabon et de la route N3.

Selon le tacticien belge, les Scorpions retourneront à Banjul le 27 mars pour le match retour qui aura lieu le lundi 30 mars, au Stade de l’Indépendance de Bakau.

La Gambie est actuellement en tête des éliminatoires du groupe D avec 4 points.

De leur côté, la RDC et l’Angola sont en queue de peloton, classés respectivement 3ème et 4ème, l’Angola bénéficiant malheureusement de zéro point.