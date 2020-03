Le Gabon va connecter 26 villes au réseau de fibre optique de l’Afrique centrale

Publié par La Rédaction le 11 Mar 2020

Vingt-six villes du Gabon seront connectées au réseau de fibre optique de l’Afrique centrale via un lien à Libreville, a rapporté le ministre d’État à l’économie numérique, Edgard Anicet Mboumbou-Miyakou.

Selon le ministre, la première phase du projet est en voie d’achèvement et implique la collaboration de la Banque mondiale, de l’Agence nationale pour les infrastructures et les fréquences numériques au Gabon et de la Commission nationale des travaux d’intérêt public pour la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi (TIPPEE).

Interconnexion avec le Cameroun et la Guinée équatoriale

Il s’agit du quatrième volet du projet. Il implique le déploiement de près de 2 000 km d’infrastructures à fibre optique pour relier les provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooue, d’Ogooue-Ivindo, d’Ogooue-Lolo et du Haut-Ogooue à la capitale Libreville.

Un élément majeur du projet est la construction d’un centre de données national pour fournir l’hébergement et le stockage des données locales.

Une unité du centre de données est située dans la commune de Franceville (province du Haut-Ogooué), et l’autre dans la zone économique de Nkok (commune de Ntoum, province d’Estuaire).

Ce quatrième volet est conforme à l’objectif primordial de l’ensemble du projet, qui est de réduire le coût d’utilisation de la fibre dans la région, tout en favorisant l’intégration régionale.

L’objectif principal est d’interconnecter le Gabon avec le Cameroun et la Guinée équatoriale.