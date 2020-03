Premiers cas de coronavirus signalés au Kenya, au Ghana et au Gabon

Publié par La Rédaction le 13 Mar 2020

Le Kenya, le Ghana et le Gabon ont signalé le 13 mars leurs premiers cas confirmés d’infection par le nouveau coronavirus.

En Afrique de l’Est, le Kenya a signalé un cas vendredi, tandis qu’en Afrique de l’Ouest, le Ghana a signalé deux cas, et le Gabon a déclaré avoir enregistré un cas.

Cela porte le nombre total de pays africains touchés par la pandémie à 15.

Des malades infectés lors de séjours à l’étranger

Selon le ministre kenyan de la Santé, Mutahi Kagwe, le patient est un citoyen kenyan qui a récemment voyagé aux États-Unis.

Le ministère gabonais de la Santé a déclaré que la personne infectée revenait d’un voyage à Bordeaux, en France, le 8 mars. Le ministère a ajouté que les autorités gabonaises étaient en train de retrouver tous les contacts du patient depuis son arrivée à Libreville, la capitale.

Selon le ministère ghanéen de la Santé, les deux personnes infectées sont revenues de Norvège et de Turquie. Le ministre ghanéen de la Santé, Kwaku Agyeman-Manu, a déclaré que les deux patients étaient actuellement maintenus en isolement et stables. « Je tiens à assurer à tous les Ghanéens que le gouvernement du Ghana et tous les partenaires de la santé continueront de travailler assidûment pour garantir la maîtrise de la situation », a-t-il déclaré.

Le Congo doit faire face au coronavirus après avoir affronté Ebola

Le ministre de la Santé du Congo, Eteni Longondo, a signalé un deuxième cas confirmé de COVID-19 dans le pays, impliquant un ressortissant camerounais vivant dans le pays d’Afrique centrale, et qui s’est rendu dernièrement en France.

Le Congo fait déjà face à l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans sa région frontalière orientale depuis la mi-2018, bien que le dernier patient Ebola soit sorti d’un centre de traitement de la ville de Beni.

Pour les experts, l’Afrique est classée à haut risque en ce qui concerne le coronavirus en raison des liens économiques étroits du continent avec la Chine, où la maladie est apparue en décembre 2019.

Le continent africain a jusqu’à présent été préservé par rapport à l’Asie ou à l’Europe.

Parallèlement, l’Organisation mondiale de la santé a enregistré 129 cas de COVID-19 dans 12 des 54 pays africains, contre plus de 125 000 cas confirmés dans le monde.